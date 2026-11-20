विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

मेला क्षेत्र में करीब 1200 दुकानें लगती हैं। दो मीना बाजार भी सजना शुरू हो गए हैं। खान-पान के रेस्टोरेंट, बाल काटने व मुंडन संस्कार के अलावा हलवाइयों की दुकानें भी अलग रहती हैं। सब्जी की दुकानों का भी बाजार लगता है। मीना बाजार के साथ ढोलक, मंजीरे और पूजा-पाठ की सामग्री, पशुओं के सामान, घरेलू जरूरतों और किराना की दुकानें पहुंच गई हैं। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ बाजार पूरी तरह गुलजार होने की उम्मीद है।शाम को रंगीन लाइटें बढ़ा रहीं मेले की शोभामेला ककोड़ा। शाम को रंग-बिरंगी लाइटें मेले की शोभा और बढ़ा देती हैं। छतरीनुमा आकार की लाइटें बेहद आकर्षण लग रही हैं। बृहस्पतिवार की देर शाम मेला ककोड़ा की शान अनूठी छटा बिखेर रही थी। गंगा घाट तक लाइटें जगमग नजर आ रही थीं। आने वाले दो दिन में मेला क्षेत्र पूर्णरूप से रोशनी में नहाने लगेगा। संवादमान्यता : कार्तिक में गंगा स्नान करने से रोग हो जाते हैं दूरमेला ककोड़ा। मेला में कार्तिक माह के दौरान गंगा स्नान और कल्पवास का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक में गंगा स्नान करने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है।स्वामी मधुसूदनाचार्य महाराज ने बताया कि पांच दिन कल्पवास के बाद पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से महीने भर के कल्पवास का लाभ मिलता है। गंगा तट पर दीपदान करने से एक हजार यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी धार्मिक आस्था के चलते मेला ककोड़ा में हजारों श्रद्धालु परिवार सहित कल्पवास करते हैं। मेला ककोड़ा का विधिवत आरंभ कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी से होता है। इसी दिन ककोड़ा देवी मंदिर से झंडी मेला स्थल पर लाकर स्थापित की जाती है।स्वामी परमात्मा दास ने बताया कि शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसे पुत्रादि देने वाला पर्व कहते हैं। सपत्नीक गंगा पूजन का विशेष महत्व है। गंगा तट पर कल्पवास किया जाता है। अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में गो पूजन किया जाता है। अक्षय नवमी को पाप क्षय होते हैं। वहीं देवोत्थान एकादशी के रूप में गंगा तट पर देव आराधना करनी चाहिए। तुलसी विवाह भी लोग गंगा तट पर करते हैं। संवादगंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्वतुलसी एवं सालिगराम की पूजा, शिव पूजन, वैकुंठ चतुर्दशी और भगवान के वैकुंठ धाम का वास पूर्णिमा का भी विशेष महत्व है। मत्स्य भगवान के अवतार का बारहवां दिन माना जाता है। बताया कि स्नान के उपरांत गंगा में दीपदान करने से एक हजार यज्ञ का फल मिलता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उदय होने पर शिव, प्रीति, अनुसुइया, क्षमा आदि छठ कृतियों का पूजन करने से धनधान्य और यश की प्राप्ति होती है। महर्षि अंगिरा के अनुसार कार्तिक माह में गंगा स्नान करने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। पांच दिन के बाद भी पूर्णिमा को स्नान करने से महीने भर का लाभ मिलता है।बोले कल्पवासी-मां गंगा का मिलता है आशीर्वादसिलहरी निवासी श्रीपाल सिंह पटेल ने मेला ककोड़ा में अपना डेरा डाला हुआ है। उनका कहना है कि हम तो कई पीढि़यों से यहां आ रहे हैं।कुर्मियों के लिए उत्सव और उत्साह का मेला है। पूरे परिवार को मां गंगा का आशीर्वाद मिलता है।कासगंज के नगरिया की रेनू जोशी भी परिवार के साथ आई हैं। उन्होंने बताया कि 15 दिनों के लिए परिवार सहित झंडी पूजन के समय ही आ जाते हैं। रिश्तेदार भी मेले में आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ककोड़ा देवी और गंगा मैया की कृपा बनी रहती है। पीढि़यों से परिवार के लोग मेला में डेरा लगाते आ रहे हैं।ढोल-मजीरे की थाप पर डीजे भारी, बदल रही सांस्कृतिक पहचानमेला ककोड़ा। मेला ककोड़ा की पहचान कभी ढोल-मंजीरों की थाप, आल्हा की गूंज और गंगा मैया के भजनों से होती थी, लेकिन बदलते दौर में इसकी सांस्कृतिक तस्वीर भी बदलने लगी है। अब तंबुओं से उठने वाली ढोल-मजीरों की आवाज की जगह डीजे और आधुनिक म्यूजिक सिस्टम ने ले ली है।गंगा तट पर लगने वाला मेला ककोड़ा मूल रूप से ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा रहा है। पहले मेले में आने वाले लोग अपने साथ घर-गृहस्थी के सामान के अलावा ढोल, मंजीरे और अन्य वाद्य यंत्र भी लेकर आते थे। शाम होते ही तंबुओं में भजन-कीर्तन शुरू हो जाते थे। मेले में महिलाएं एक स्थान पर बैठकर गंगा मैया के पारंपरिक गीत गाती थीं। उनकी आवाज सुनकर आसपास के तंबुओं में ठहरे लोग भी खिंचे चले आते थे।कई जगह आल्हा की दमदार तान सुनाई देती थी। इससे पूरा मेला भक्तिमय और लोक संस्कृति के रंग में रंगा दिखता था। समय के साथ मनोरंजन के साधन बदले तो मेले की परंपराओं पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। अब कल्पवासी अपने साथ आधुनिक साउंड सिस्टम और डीजे लेकर पहुंच रहे हैं।उझानी से आए राजू ने बताया कि शाम होते ही तंबुओं से फिल्मी गानों की आवाज सुनाई देने लगती है। मनोरंजन के लिए लगने वाले साधनों में भी फिल्मी संगीत का बोलबाला है। कई जगह भजन-कीर्तन और लोकगीतों की जगह डीजे पर गाने सुनाई देते हैं। इससे मेले की पुरानी सांस्कृतिक पहचान धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है।कासगंज से आईं चांदनी ने बताया कि ऐतिहासिक मेले की खासियत इसकी लोक परंपराएं रही हैं। महिलाओं के सामूहिक गीत और आल्हा गायन मेले के आकर्षण का कभी हिस्सा हुआ करते थे। इन प्रस्तुतियों में मनोरंजन के साथ लोक संस्कृति और धार्मिक आस्था की झलक भी मिलती थी। आधुनिकता के इस दौर में कुछ ग्रामीण आज भी इन परंपराओं को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या और आवाज पहले जैसी नहीं रह गई है।गंगा स्नान के दौरान लापरवाही न करें श्रद्धालुमेला ककोड़ा। मेला में पहुंचे गोताखोर मुसाकिर ने बताया कि उनकी टीम मेला ककोड़ा में 65 लोगों को गंगा में डूबने से बचा चुकी है। स्नान के दौरान कई बार श्रद्धालु पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाते। उत्साह में आगे बढ़ने या तेज बहाव वाले स्थान पर पहुंचने से हादसे की आशंका रहती है। ऐसे समय में उनकी टीम तत्काल मदद के लिए पहुंचती है।मुसाकिर के मुताबिक, वर्षों से इस काम में लगे होने के कारण उन्हें गंगा की धारा और घाटों की स्थिति का अच्छा अनुभव है। श्रद्धालुओं की जान बचाना उनकी टीम की प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि गंगा स्नान के दौरान लापरवाही न करें, सुरक्षित स्थान पर ही स्नान करें और गहरे पानी में जाने से बचें। संवादस्वयं सहायता समूहों के बनाए उत्पादों के लगेंगे स्टॉलबदायूं। गंगा मेला ककोड़ा में पहली बार 43 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के तैयार उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। एनआरएलएम विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्टॉलों के लिए जगह का आवंटन भी हो गया है। इसमें समूह की महिलाएं अपने उत्पादों को बेचकर आय अर्जित कर सकेंगी।डीसी एनआरएलएम रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि इन स्टॉलों पर मिट्टी के दीये, मसाले, रुई बत्ती, जरी-जरदोजी, जूता-चप्पल, ज्वैलरी, हर्बल साबुन, लेडीज पर्स सहित कई तरह के उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा समूहों की ओर से तैयार किए गए अन्य घरेलू और हस्तशिल्प उत्पाद भी मेले में बिक्री के लिए रखे जाएंगे।उन्होंने कहा कि मेला ककोड़ा में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में समूह की महिलाओं को अपने उत्पादों को बड़े बाजार में बेचने का यह एक अच्छा मौका है। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और उनकी आय भी बढ़ेगी।इधर, सीमा, रेनू, नरगिस, नीतू रानी, गीता व पूजा का कहना है कि अब तक उनके उत्पाद गांव और ब्लॉक स्तर तक ही सीमित रहते थे, लेकिन मेला में स्टॉल लगने से उन्हें जिले भर के लोगों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। संवाद