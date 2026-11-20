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नेकपुर निवासी सूरज ने बताया कि उनके बड़े भाई सोनू सफाई कर्मी थे। वह अधिकारियों के घर पर सफाई का काम किया करते थे। बुधवार को वह गली नंबर तीन स्थित जिम में एडमिशन की जानकारी लेने गए थे। आरोप है कि वहां उसके भाई की जिम संचालक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद भाई वहां से चले आए।बुधवार की रात वह अपनी ससुराल वजीरगंज के रेहड़िया में बच्चों को लेने जा रहे थे। आरोप है कि जिम संचालक ने अपने साथियों के साथ उनका पीछा किया। बरेली-मथुरा हाईवे के पास पहुंचने पर भाई के साथ मारपीट की। आरोप है कि भाई के साथ मारपीट करते समय सिर पर लोहे की राॅड से हमला किया गया। सिर पर गंभीर चोट आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।मां शकुंतला ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में जिम संचालक समेत 12 पर हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि सोनू के घायल होने की सूचना एक युवक ने घर पहुंचकर दी। इसके बाद परिजनों ने उसके मोबाइल पर फोन किया। फोन किसी दरोगा ने उठाकर उसके राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने की बात बताई। राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर जिला अस्पताल आने को कहा। मां शकुंतला ने बताया कि सोनू के सिर व हाथ के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें थीं। परिजनों ने बताया कि वह जिम पहुंचे तो जिम का शटर भी बंद मिला।मां की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या की धारा में दो नामजद और अन्य पर केस दर्जमां शकुंतला की तहरीर पर जिम संचालक प्रियांशुल मैसी उर्फ भोला और सोनू को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। युवक के शव का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा। परिजन दिल्ली से उनके रिश्तेदारों के आने का इंतजार कर रहे हैं। उनके आने के बाद शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।जिम में हुई थी मारपीट, सिर में लगी थी सरिया, इसके बाद वाहन से टकराने का अंदेशासीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि जांच में सामने आया है कि सोनू जिम में जाकर अधिक वजन के साथ चेस्ट प्रेस की एक्सरसाइज कर रहा था। जिम संचालक भोला ने उसे जिम से जाने को कह दिया। सोनू वहां से निकल गया। करीब साढ़े 9 बजे वह चार युवकों के साथ जिम में दोबारा पहुंचा। इस दौरान जिम संचालक से कहासुनी हुई।दोनों पक्षों में मारपीट होने की जांच में बात सामने आई। मारपीट मेंं सोनू के शरीर व सिर में चोटें आई। इसके बाद सोनू अपनी बुलेट लेकर जिम से निकल गया। जांच में सामने आया कि करीब साढ़े 10 बजे आरिफपुर नवादा के पास हाईवे पर उसकी बुलेट बाइक की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। जिसमें उसकी बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि वह खुद मृतक के परिवारजनों से मिले। प्रकरण में गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सोनू की मौत का कारण गिरने से धमक लगने और शरीर में चोटों के कारण होना पाया गया है।