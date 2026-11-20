विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ग्राम कटैया भगवंती निवासी योगेश ने बताया कि उनके बड़े भाई उर्वेश (30) बुधवार शाम करीब पांच बजे दो साथियों के साथ बाजार गए थे। देर रात तक वह घर नहीं पहुंचे। इसके बाद उन्हें तलाशा गया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। बृहस्पतिवार की सुबह मुजरिया चौराहे के पास खाली प्लॉट में उनका शव पड़ा होने की जानकारी मिली। वहां पहुंचकर उनकी पहचान की।शव मिलने पर परिजनों में चीख-पुकार मच गई। भाई योगेश ने गांव के ही कुछ लोगों पर उसके साथ मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। मुजरिया पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस युवक की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही है। भाई योगेश ने बताया कि उर्वेश के चार बेटे, हिमांशु, दीपांशु, शिवांशु और लवकुश, हैं।थाना प्रभारी नीरज कुमार के अनुसार, उर्वेश बुधवार शाम घर से शराब पीने के लिए निकला था। बृहस्पतिवार को उसका शव मुजरिया चौराहे व शराब के ठेके के पास खाली प्लॉट में मिला।सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की सूचना के आधार पर मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त होने पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार कार्रवाई की जाएगी।