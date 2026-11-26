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रेलवे के अधिकारियों की टीम को अत्याधुनिक टॉयलेट में कुछेक स्थानों पर गंदगी नजर आई। स्वच्छता से जुड़े कर्मचारियों से जानकारी करने के बाद टीम के अधिकारी एक छोर से दूसरे पर छोर पर पहुंचे तो उन्हें दो-तीन बेंचें भी क्षतिग्रस्त मिलीं। हालांकि साफ-सफाई पर वह संतुष्ट नजर आए। पेयजल व्यवस्था भी यात्रियों की संख्या के अनुरूप नहीं मिली।उन्होंने पेयजल सुविधा में विस्तार के लिए अलग से स्टैंड पोस्ट बनवाने को कहा। अधिकारियों ने पार्किंग स्थल पर बैरिकेडिंग को लेकर भी मशविरा किया। अधीनस्थों से कहा कि बैरिकेडिंग के बाद लोगों को वाहन खड़े करने में दिक्कत नहीं होगी। यात्रियों को लेने और पहुंचाने के लिए बाइक आदि से आने वाले लोग अपने वाहनों को बेहतर ढंग से खड़ा कर सकेंगे।अधिकारियों ने परिसर में मौजूद यात्रियों से भी फीडबैक लिया। यात्री धर्मराज ने प्लेट नंबर- दो का उच्चीकरण कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों दिशाओं से ट्रेनें आने पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर- दो पर उतरने में दिक्कत होती है। साथ ही उन्हें रेलवे ट्रैक से होकर ही प्लेटफॉर्म नंबर- दो तक आना-जाना पड़ता है। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है।अधिकारियों को यात्री अभिषेक कुमार ने बताया कि फुटओवर ब्रिज की अत्यधिक आवश्यकता है। फुटओवर ब्रिज बनने से यात्रियों को दूसरे ट्रैक पर आने-जाने में सुविधा रहेगी। वाणिज्य अधीक्षक केपी सिंह ने बताया कि परिसर में यात्रियों के अनुरूप सुविधाओं में विस्तार पर भी अधिकारियों के बीच चर्चा हुई है। पार्किंग स्थल पर बैरिकेडिंग से जुड़े विकल्पों पर भी विचार किया गया है।स्टेशन का 3.61 करोड़ रुपये से हो चुका है कायाकल्पअमृत स्टेशन योजना से पिछले साल रेलवे स्टेशन परिसर का कायाकल्प हो चुका है। यात्री सुविधा विस्तार के तहत परिसर में अत्याधुनिक टॉयलेट, निकास और प्रवेश द्वार, प्लेटफॉर्म का उच्चीकरण, पेयजल सुविधा के लिए नए स्टैंड पोस्ट, प्रकाश व्यवस्था समेत स्टील की बेंच और यात्री विश्रामालय का निर्माण हो चुका है। उझानी स्टेशन से होकर दिल्ली, लखनऊ, लालकुआं, मथुरा, आगरा, मुंबई, कर्नाटक और गुजरात के लिए भी ट्रेनें निकलती हैं। लंबी दूरी की कुछेक ट्रेनों को छोड़ अधिकतर एक्सप्रेस ट्रेनों का यहां ठहराव भी है।