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शुक्रवार शाम बरेली से आए कुछ युवक नवादा स्थित कैपरी ब्रांच में करीब 26 ग्राम वजन के कान के चार आभूषण गिरवी रखकर लोन लेने पहुंचे थे। जांच के दौरान कर्मचारियों ने आभूषणों पर एसिड डाला तो उनका रंग हरा पड़ गया, जिससे गहनों के नकली होने की पुष्टि हुई। कर्मचारियों ने एक युवक को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जबकि उसका दूसरा साथी भाग निकला था। ब्रांच मैनेजर दिव्यांश रस्तोगी की तहरीर पर पुलिस ने मामले में दो नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। भागे हुए दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। संवाद

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बदायूं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के नवादा स्थित एक फाइनेंस कंपनी की शाखा में नकली सोने के आभूषण गिरवी रखकर लोन लेने की कोशिश करने वाले दो नामजद आरोपियों में से बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम चंदपुर जोगियान निवासी उस्मान को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया।