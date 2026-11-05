Budaun News: कोतवाल पर लगाया ढाई लाख की रिश्वत मांगने का आरोप, जांच शुरू
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:46 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:46 AM IST
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दातागंज। आर्य रामलीला कमेटी के मेले में डांस पार्टियां बुलाए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कमेटी के अध्यक्ष ने कोतवाल ऋषि पाल सिंह पर मेले में आकर कमेटी अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों से अभद्रता करने, मारपीट और ढाई लाख रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत एसएसपी से मिलकर की है। वहीं, कोतवाल ने आरोपों को गलत ठहराया है। एसएसपी ने जांच एसपी सिटी को सौंपी है।
आर्य रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विजय कुमार उर्फ मोंटी गुप्ता ने बुधवार को अन्य पदाधिकारियों के साथ बदायूं आकर एसएसपी अंकिता शर्मा से मुलाकात की और मेले की अनुमति वापस कर दी। एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में अध्यक्ष ने कहा है कि 28 अक्तूबर से 20 नवंबर तक आर्य रामलीला कमेटी ने मेले को आयोजित करने की विधिवत प्रशासन से अनुमति ली थी।
मेले में कानपुर की नौटंकी संचालित करने की भी अनुमति थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मेले में नौटंकी चलवाने के लिए दातागंज कोतवाल ऋषिपाल सिंह ने ढाई लाख रुपये की मांग की थी। रकम देने में असमर्थता जताई तो कोतवाल ने मेले में कार्रवाई की। विरोध करने पर कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ गालीगलौज और अभद्रता की गई।
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उधर, कोतवाल ऋषिपाल सिंह का कहना है कि मेला परिसर में वैरायटी शो के नाम पर 70 से अधिक नर्तकियों के अश्लील डांस और जुआ संचालित होने की शिकायत मिली थी। इसी आधार पर वैरायटी शो और जुआ बंद कराया गया है। इसी कार्रवाई को लेकर कमेटी के लोग नाराज हैं।
एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि कमेटी के पदाधिकारियों ने लिखित शिकायत कर इंस्पेक्टर पर आरोप लगाए हैं। मामले की जांच एसपी सिटी को सौंपी गई है। जांच आख्या आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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विवाद का असर कारोबारियों पर पड़ना शुरू
पुलिस और कमेटी के बीच हुए विवाद का असर मेले में दुकानें और खेल-तमाशे लगाने वाले कारोबारियों पर पड़ना शुरू हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि हजारों रुपये खर्च कर दुकानें लगाईं, लेकिन विवाद के चलते मेले में लोग ही नहीं पहुंच रहे। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है छह खेल-तमाशा संचालक मेला छोड़कर जा चुके हैं।
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आर्य रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विजय कुमार उर्फ मोंटी गुप्ता ने बुधवार को अन्य पदाधिकारियों के साथ बदायूं आकर एसएसपी अंकिता शर्मा से मुलाकात की और मेले की अनुमति वापस कर दी। एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में अध्यक्ष ने कहा है कि 28 अक्तूबर से 20 नवंबर तक आर्य रामलीला कमेटी ने मेले को आयोजित करने की विधिवत प्रशासन से अनुमति ली थी।
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मेले में कानपुर की नौटंकी संचालित करने की भी अनुमति थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मेले में नौटंकी चलवाने के लिए दातागंज कोतवाल ऋषिपाल सिंह ने ढाई लाख रुपये की मांग की थी। रकम देने में असमर्थता जताई तो कोतवाल ने मेले में कार्रवाई की। विरोध करने पर कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ गालीगलौज और अभद्रता की गई।
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उधर, कोतवाल ऋषिपाल सिंह का कहना है कि मेला परिसर में वैरायटी शो के नाम पर 70 से अधिक नर्तकियों के अश्लील डांस और जुआ संचालित होने की शिकायत मिली थी। इसी आधार पर वैरायटी शो और जुआ बंद कराया गया है। इसी कार्रवाई को लेकर कमेटी के लोग नाराज हैं।
एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि कमेटी के पदाधिकारियों ने लिखित शिकायत कर इंस्पेक्टर पर आरोप लगाए हैं। मामले की जांच एसपी सिटी को सौंपी गई है। जांच आख्या आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विवाद का असर कारोबारियों पर पड़ना शुरू
पुलिस और कमेटी के बीच हुए विवाद का असर मेले में दुकानें और खेल-तमाशे लगाने वाले कारोबारियों पर पड़ना शुरू हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि हजारों रुपये खर्च कर दुकानें लगाईं, लेकिन विवाद के चलते मेले में लोग ही नहीं पहुंच रहे। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है छह खेल-तमाशा संचालक मेला छोड़कर जा चुके हैं।