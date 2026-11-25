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कवि सम्मेलन के समापन पर सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने पुराने समय के कवि सम्मेलनों की यादें ताजा की। उन्होंने कहा कि पहले कवि सम्मेलन ही गांव की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर हुआ करते थे। इसके बाद पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव और जिला पंचायत की प्रशासक वर्षा यादव भी कार्यक्रम में पहुंचीं। जितेंद्र यादव ने मंच पर बोलना शुरू किया, तभी अचानक जेनरेटर खराब हो गया। थोड़ी देर ठीक होने का इंतजार किया गया। ठीक न होने पर उन्होंने अंधेरे में ही अपनी बात रखी। उन्होंने अपने दादा की बातों का जिक्र करते हुए कहा कि आगे बढ़ने के लिए कमियों को पीछे छोड़ना होगा। कुत्ते, हाथी के पीछे भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी बढ़ता चला जाता है। इस बात पर श्रोताओं ने तालियां बजाईं। संवाद

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मेला ककोड़ा। मिनी कुंभ मेला ककोड़ा में आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को सोमवार देर रात तक बांधे रखा। कवि नरेंद्र गरल, डॉ. सर्वेश अस्थाना, डॉ. सोनरूपा विशाल और गजेंद्र प्रियांशु ने अपने काव्य पाठ प्रस्तुत किए। हास्य, व्यंग्य, शृंगार और सामाजिक चेतना की कविताओं पर श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाईं।