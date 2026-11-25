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बदायूं। श्री गुरुनानक देव जी महाराज के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारे के हॉल में विशेष कीर्तन दरबार सजाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगत ने पहुंचकर मात्था टेका और गुरुवाणी कीर्तन सुनकर निहाल हुई।गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा की ओर से श्री गुरु नानक देव महाराज का प्रकाशोत्सव मनाया गया। इसमें हजूरी रागी जत्था कुलदीप सिंह और जसप्रीत सिंह सागर ने गुरुवाणी कीर्तन प्रस्तुत कर संगत को निहाल किया। सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक अमृतसर साहिब से पहुंचे कथावाचक जितेंद्र सिंह खालसा ने गुरु नानक देव के जीवन दर्शन, सिद्धांतों और उपदेशों पर प्रकाश डाला।उन्होंने कहा कि गुरुजी ने समाज में फैली कुरीतियों, जातिगत भेदभाव, पाखंड का विरोध करते हुए मानवता, समानता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया।कार्यक्रम में गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, दिल्ली से पहुंचे कीर्तनी गुरु फतेह सिंह शांत ने अपने जत्थे के साथ गुरुवाणी कीर्तन प्रस्तुत किया। उनके कीर्तन से गुरुद्वारा परिसर भक्तिमय हो गया। अंत में अरदास की गई और गुरु महाराज का अटूट लंगर वितरित किया गया। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार प्रतिपाल सिंह दुआ ने संगत का आभार जताते हुए सभी को गुरुपर्व की बधाई दी। अंत में लंगर का आयोजन किया गया।