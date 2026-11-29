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मेला में बाहर से दुकानदारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दुकानदार अपनी दुकानों को सजाने में लगे हुए हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए चरख और झूले भी लगाए जा रहे हैं। बाहर से आने वाले दुकानदारों के ठहरने की व्यवस्था भी मेला कमेटी की ओर से की जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में मेले की रौनक और बढ़ने की उम्मीद है।मेला प्रबंधक मयंक गुप्ता ने बताया कि माधव किसान मेला करीब 35 वर्षों से लगातार आयोजित होता आ रहा है। मेले में दूर-दराज के क्षेत्रों से व्यापारी, पशुपालक और ग्रामीण पहुंचते हैं। घोड़ों की खरीद-फरोख्त, दुकानें, झूले और दंगल मेले के प्रमुख आकर्षण हैं। मेले में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय दंगल में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, मुजफ्फरनगर सहित विभिन्न जनपदों से पहलवान पहुंचकर जोर आजमाइश करते हैं।दंगल में स्थानीय पहलवानों के साथ बाहरी पहलवानों के मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक जुटते हैं। आने वाले दिनों में मेले में दुकानों, झूलों और दंगल के चलते भीड़ बढ़ेगी।