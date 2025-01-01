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पूजन के बाद सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में शोभायात्रा का शुभारंभ विधायक हरीश शाक्य एवं मंजू दिलेर ने फीता काटकर किया। उन्होंने भगवान वाल्मीकि के बताए आदर्शों पर चलने का संदेश देते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने समाज को ज्ञान, सत्य और सद्भाव का मार्ग दिखाया है।शोभायात्रा में काली अखाड़े के कलाकारों की ओर से दिखाए गए करतब विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। लोगों ने काली बने कलाकार से गोला पूजन भी कराया। इस दौरान महर्षि वाल्मीकि समेत देवी-देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस मौके पर चेयरपर्सन ज्ञानदेवी सागर, पूर्व चेयरमैन ओमप्रकाश सागर, मोहित गुप्ता, विवेक कुमार, प्रीतम बाबू वाल्मीकि, शंकर वाल्मीकि आदि मौजूद रहे।