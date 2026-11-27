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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आंचल राना धवन ने विद्यार्थियों को मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी। वहीं, जनपद न्यायाधीश विवेक संगल ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। राजकीय महिला महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय आवास विकास और गिंदो देवी महिला महाविद्यालय में भी शपथ ग्रहण व जागरूकता कार्यक्रम हुए। विद्यार्थियों को संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जानकारी दी गई।परिषदीय विद्यालयों में निबंध, चित्रकला, भाषण, वाद-विवाद और क्विज प्रतियोगिताएं कराई गईं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार ने कार्यालय में कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। दीवानी न्यायालय परिसर में भी न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया।संविधान दिवस पर हुई प्रतियोगिता में सपना प्रथम, अतूफा रहीं द्वितीय- तहसील और कोतवाली में दिलाई गई शपथसंवाद न्यूज एजेंसीबिल्सी। नन्नूमल जैन विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य सचिन उपाध्याय ने शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) का सामूहिक वाचन कराया।विद्यालय में विधिक साक्षरता क्लब की ओर से प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता में कक्षा 12 की छात्रा सपना ने प्रथम, कक्षा 10 ए की छात्रा अतूफा ने द्वितीय और कक्षा 10 ए के छात्र मयंक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उधर, तहसील परिसर में अधिवक्ताओं और कोतवाली परिसर में कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने सभी कर्मियों को संविधान की शपथ दिलाई।नगर के मोहल्ला संख्या पांच स्थित आंबेडकर पार्क पर आंबेडकर समाज कल्याण समिति की ओर से संविधान दिवस उत्साह एवं सम्मान के साथ मनाया गया। पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर समिति के रामकृष्ण आर्य, अध्यक्ष जगदीश चंद्र, अरुण कुमार आनंद, नाथूराम भारती, तेजेंद्र सागर, राजवीर जाटव, विक्रम कुमार, मोहित यादव, सालू जाटव, कृष्ण सागर, विनय दिनकर, सियाराम जाटव आदि मौजूद रहे।हमें समाज के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिएआसफपुर। स्थानीय त्रिवेणी सहाय इंटर कॉलेज में संविधान दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। प्रधानाचार्य करतार सिंह ने संविधान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमें मूल कर्तव्य निभाकर अपने देश और समाज के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ लिपिक सुमित पाठक, अखिलेश पाठक, मोहर सिंह, पीयूष पाराशरी, अभिलाष मिश्रा आदि मौजूद रहे। संवाद