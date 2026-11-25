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नूरपुर। महज 20 गज जमीन के टुकड़े को लेकर चल रही रंजिश मंगलवार रात खूनी संघर्ष में बदल गई। कस्बे के मोहल्ला गोविंदनगर में दुकान की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में धारदार हथियार चल गए। संघर्ष में दोनों पक्षों का एक-एक युवक घायल हो गया। इनमें एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई।बताया गया कि मोहल्ला गोविंदनगर में एक दुकान की करीब 20 गज जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है। इस मामले में मुकदमा भी विचाराधीन है। गत एक नवंबर को भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। उस दौरान दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में मुकदमे दर्ज कराए गए थे।बताया गया कि गांव राहूनंगली निवासी अरविंदर सिंह उर्फ पूरन सिंह (37) मंगलवार शाम नूरपुर आया था। रात करीब 9:30 बजे वह विवादित जमीन पर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद दूसरे पक्ष के हरविंदर सिंह से उसकी कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच धारदार हथियार चलने लगे। संघर्ष में अरविंदर सिंह और हरविंदर सिंह घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने अरविंदर सिंह को मृत घोषित कर दिया। संवाद