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नगीना के मोहल्ला शाहजहीर निवासी फरहीन पुत्री शरीफ अहमद बढ़ापुर क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर मुजफ्फर उर्फ मुजफ्फरनगर में संचालित एक निजी क्लीनिक पर कार्य करती थी। रविवार की सुबह फरहीन थाना नूरपुर के ग्राम रहटा बिल्लौच निवासी डॉ. अबरार अहमद के साथ बाइक से ग्राम मुजफ्फरनगर स्थित क्लीनिक पर आ रही थी कि बढ़ापुर-नगीना मार्ग पर खो नदी पुल पर फरहीन चलती बाइक पर हैंड बैग सही करते समय अचानक संतुलन बिगड़ने पर बाइक से नीचे गिर गई।युवती के सिर में पुल की साइड लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों की सूचना पर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को एंबुलेंस से नगीना सीएचसी भेजा गया। जहां फरहीन की मौत हो गई। इस संबंध में सीओ नगीना आलोक सिंह का कहना है कि दुर्घटना का मामला है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई होगी।