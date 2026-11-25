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- महिलाओं से उनकी मां के मायके के बारे में भी पूछा जा रहा सवालसंवाद न्यूज एजेंसीबरूकी/बिजनौर। कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में करीब 80 साल के रामपाल सिंह की स्वगणना करा रहे प्रगणक ने जब उनके पिता और माता की जन्मतिथि पूछी तो एकबारगी वह ठिठक गए। बोले, पिता की मृत्यु तो तब हो गई थी, जब मैं लगभग पांच साल का था। उनकी जन्मतिथि के संबंध में न तो कोई दस्तावेज है और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो सही बता सके।महिलाओं के साथ तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी उनकी मां की जन्मतिथि बता पाना मुश्किल हो रहा है। वे यह तो बता पा रहीं हैं कि उनकी मां का मायका कहां का था लेकिन जन्मतिथि का सही अनुमान नहीं लगा पा रहीं। दूसरे चरण की जनगणना में लोगों के घर-घर जाकर स्वगणना करा रहे प्रगणकों को इसी स्थिति से दो-चार होना पड़ रहा है। दशकों पहले दुनिया छोड़ चुके लोगों की जन्मतिथि का अनुमान लगाना भी मुश्किल हो रहा है। साथ ही स्वगणना कराने वाले व्यक्ति की आयु, उनके माता-पिता की आयु, विवाह के समय उम्र और फिर बच्चों की वर्तमान आयु आदि दर्ज करने में कहीं न कहीं त्रुटि होने की आशंका रहती है। बुजुर्ग लोग अक्सर अपनी और अपने पिता की अनुमानित आयु बताते हैं जो उनके बच्चों की वर्तमान आयु से मेल नहीं खाती है। इस स्थिति में प्रगणक को तालमेल बैठाने में परेशानी होती है।पांच सदस्यों के परिवार की स्वगणना में दो घंटेस्वगणना वैसे तो लोगों को स्वयं करनी थी लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी उलझी हुई है कि लोग स्वयं इसे नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन का प्रगणकों पर अधिक से अधिक स्वगणना कराने के लिए दबाव है लेकिन सर्वर धीमा चलने से स्थिति खराब है। प्रशासन ने 30 नवंबर तक प्रगणकों को अपने क्षेत्र के 30 प्रतिशत परिवारों की स्वगणना कराने का लक्ष्य दिया है। यह पूरा हो पाना मुश्किल हो गया है।कई प्रगणकों ने बताया कि सर्वर धीमा चलने से पांच सदस्य वाले एक परिवार की स्वगणना कराने में दो से ढाई घंटे का समय लग रहा है। कभी-कभी तो सर्वर पूरी तरह ठप हो जाता है। प्रगणक का कार्य ज्यादातर शिक्षकों को दिया गया है। वह बीएलओ का काम भी देख रहे हैं। इसकी भी प्रतिदिन मॉनीटरिंग की जा रही है। कई विद्यालयों के तो पूरे स्टाफ की ड्यूटी जनगणना और बीएलओ में लगी हुई है। ऐसे में शिक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है। वे जैसे-तैसे समय निकालकर स्वगणना करा रहे हैं। 23 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक बिजनौर जिले में स्वगणना का लगभग 65 प्रतिशत काम पूरा हुआ है।कोरोना के टीके कहां लगवाए और कितने हैं बैंक खातेजनगणना में एक व्यक्ति के संबंध में मुख्य रूप से 40 सवालों के जवाब दर्ज होने हैं। इनमें कुछ उप प्रश्न भी हैं। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 67 सवाल हो रहे हैं। इसमें कोरोना से बचाव के टीके लगवाने का भी सवाल है। टीके कहां लगवाए यह भी दर्ज करना है। इसके अलावा बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी कार्ड का नंबर, पासपोर्ट नंबर तथा ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में भी सूचना दर्ज करनी है।जिले में स्वगणना चल रही है। जहां जहां भी समस्या आ रही है, उसका समाधान कराया जा रहा है। इसके लिए क्यूआर भी तैयार कराया गया है, ताकि स्वगणना आसानी से हो सके। - जोगिंदर सिंह, डीएम बिजनौर