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वर्ष 2008 से पहले जिले में सात विधानसभा सीटें थीं। परिसीमन के दौरान अफजलगढ़ और स्योहारा विधानसभा सीटों का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था। इनके स्थान पर बढ़ापुर और नूरपुर नई विधानसभा सीटें अस्तित्व में आईं। इसके साथ ही नहटौर को भी नई विधानसभा सीट बनाया गया। इस तरह जिले में विधानसभा सीटों की संख्या सात से बढ़कर आठ हो गई थी। नई सीटों के गठन के साथ ही कई क्षेत्रों की सीमाएं बदलीं और मतदाताओं का सियासी प्रभाव भी अलग-अलग क्षेत्रों में बंट गया।परिसीमन का सबसे दिलचस्प असर चांदपुर विधानसभा सीट के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ा था। कभी चांदपुर सीट को जाट राजनीति का मजबूत गढ़ माना जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे मिनी छपरौली के नाम से भी जाना जाता था। नहटौर विधानसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद चांदपुर क्षेत्र के जाट मतदाताओं का एक हिस्सा नई सीट में चला गया। इससे चांदपुर में जाट वोटों का समीकरण प्रभावित हुआ और राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी।परिसीमन ने आरक्षित सीटों की तस्वीर भी बदल दी थी। पहले जिले की नगीना और नजीबाबाद विधानसभा सीटें आरक्षित थीं। नए परिसीमन के बाद नजीबाबाद सामान्य सीट हो गई, जबकि नहटौर को आरक्षित कर दिया गया। अब जिले में नगीना और नहटौर विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। इससे इन सीटों पर चुनाव लड़ने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों की रणनीति में भी बदलाव आया।अब एक बार फिर परिसीमन की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। सीटों की संख्या बढ़ने की स्थिति में कई विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदल सकती हैं। नए क्षेत्र जुड़ने और पुराने क्षेत्रों के बंटवारे से जातीय समीकरण, राजनीतिक प्रभाव और प्रत्याशियों की दावेदारी भी प्रभावित होगी। ऐसे में आने वाला परिसीमन केवल सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले की राजनीति की पूरी तस्वीर बदलने वाला साबित हो सकता है।