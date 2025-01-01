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- शुभकामना संदेशों के बहाने मतदाताओं तक पहुंचा रहे चेहरासंवाद न्यूज एजेंसीबिजनौर। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले में इस बार आस्था के साथ सियासत का रंग भी खूब नजर आ रहा है। करीब तीन महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मेले में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए संभावित उम्मीदवारों ने प्रचार का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। मेले के रास्तों से लेकर प्रवेश द्वार तक होर्डिंग्स और बैनरों की भरमार दिखाई दे रही है।इन होर्डिंग्स पर नेताओं ने श्रद्धालुओं को गंगा स्नान मेले की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही अपने नाम और चेहरे को प्रमुखता से प्रदर्शित किया है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की नजर इन बैनरों पर पड़े, इसके लिए प्रमुख रास्तों और गेट के आसपास प्रचार सामग्री लगाई गई है।दरअसल, गंगा स्नान मेले में बिजनौर के आस पास नहीं बल्कि दूर दराज के गांव से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। संभावित उम्मीदवार इसी भीड़ को अपने लिए प्रचार का बड़ा माध्यम मान रहे हैं। शुभकामना संदेशों के बहाने वे लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने और चुनाव से पहले चेहरा याद कराने की कोशिश में जुटे हैं। इस तरह गंगा मेले में धार्मिक आस्था के बीच चुनावी सरगर्मी भी साफ दिखाई देने लगी है।