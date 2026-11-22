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-ग्राहक ज्यादा आने से बाजार में लौटने लगी रौनक, 1.26 लाख रुपये प्रति दस ग्रामसंवाद न्यूज एजेंसीबिजनौर। सहालग शुरू होते ही सराफा बाजार में रौनक लौटने लगी है। लंबे समय से सोने-चांदी के ऊंचे दामों के चलते खरीदारी टाल रहे लोगों को अब कीमतों में गिरावट से राहत मिली है। सोने का भाव घटकर करीब 1.26 लाख रुपये प्रति दस ग्राम पहुंचने से बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। खासकर शादी-विवाह की खरीदारी करने वाले परिवार अब गहनों की बुकिंग और खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।बीते दिनों सोने और चांदी की कीमतों में आई तेजी ने आम ग्राहकों का बजट बिगाड़ दिया था। शादी वाले घरों में भी लोग जरूरत के मुताबिक ही गहने खरीद रहे थे। कई परिवारों ने कीमतों में कमी आने की उम्मीद में खरीदारी टाल दी थी। अब भाव में नरमी आने के बाद ऐसे ग्राहक फिर से सराफा बाजार का रुख करने लगे हैं। बाजार में अंगूठी, चेन, मंगलसूत्र, कानों के कुंडल और शादी में दिए जाने वाले पारंपरिक गहनों की मांग बढ़ने लगी है।सहालग के कारण बाजार में सोने-चांदी के हल्के और भारी दोनों तरह के गहनों की मांग है। महिलाएं जहां शादी के लिए हार, कंगन, चूड़ी और झुमके पसंद कर रही हैं, वहीं पुरुषों की ओर से चेन, अंगूठी और अन्य आभूषण खरीदे जा रहे हैं। चांदी में पायल, बच्चों के आभूषण और बर्तनों की मांग भी बढ़ी है।- बजट देखकर गहने खरीद रहे ग्राहकसराफा सराफा सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव के बीच ग्राहक अब अपने बजट के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग शादी के लिए पहले से गहनों की बुकिंग करा रहे हैं तो कुछ भाव में और गिरावट की उम्मीद में बाजार के रुख पर नजर रखे हुए हैं। हल्के वजन के आकर्षक डिजाइन वाले गहनों की भी मांग है।सराफा जंग बहादुर का कहना है कि सहालग में खरीदारी का बड़ा हिस्सा शादी-विवाह से जुड़ा होता है। ऐसे में कीमतों में आई नरमी से ग्राहक बाजार में आभूषणों की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। शादी-विवाह के मुहूर्त बढ़ने के साथ बाजार में ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ेगी और कारोबार को रफ्तार मिलेगी।