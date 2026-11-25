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- चांदपुर-जलीलपुर मार्ग पर हुआ हादसासंवाद न्यूज एजेंसीशिवाला कलां (बिजनौर)। नारनौर गंगा मेले से दीपदान कर लौट रहे परिवार की ट्रैक्टर-ट्रॉली में गन्ने से लदे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में विमलेश देवी (35) और उसकी आठ साल की बेटी निधि की मौत हो गई जबकि छह लोग घायल हो गए। दो घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। यह हादसा चांदपुर-जलीलपुर मार्ग पर गांव अकबरपुर सीमली के पास मंगलवार की दोपहर करीब दो बजे हुआ।थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव अकबरपुर झोझा निवासी ओमपाल सिंह की मां का कुछ माह पूर्व निधन हो गया था। सोमवार को ओमपाल सिंह अपने परिवार के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली से गंगा घाट नारनौर पर अपनी माता के लिए दीपदान करने पहुंचे। गंगा स्नान करने के बाद मंगलवार को दोपहर करीब दो बजे परिवार मेले से वापस घर लौट रहा था। इनकी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब गांव अकबरपुर सीमली के निकट पहुंची, तभी पीछे से आ रहे गन्ने से लदे ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर मार दी।टक्कर लगने से ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क पर पलट गई, ट्रॉली पर गन्ना भी आ गिरा। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने गन्ना लोड करने वाले लोडर की मदद से गन्ना हटवाकर नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी चांदपुर पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने विमलेश देवी (35) पत्नी निलेश कुमार और उनकी आठ वर्षीय बेटी निधि को मृत घोषित कर दिया।हादसे में जानकी (45) पत्नी ओमपाल सिंह, निलेश (35) पुत्र रोहिताश, पूजा (27), मुन्नी देवी (60) पत्नी रोहतास सिंह, ओमपाल सिंह (55) और प्रिंस (29) गंभीर रूप से घायल हो गए। चिकित्सकों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए।जिलाधिकारी जोगिंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई ने भी मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। बताया गया कि क्रय केंद्र से गन्ना लेकर ट्रक चांदपुर चीनी मिल में जा रहा था। उधर गंगा स्नान को लेकर पुलिस ने भारी वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई थी मगर चीनी मिल प्रशासन ने इसकी परवाह नहीं की।वर्जन :गन्ने से लदे ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार मां बेटी की मौत हुई है। घायलों का उपचार कराया जा रहा है। मामले में ट्रक चालक और चांदपुर चीनी मिल के प्रबंधक के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। - केके बिश्नोई, एसपी बिजनौर