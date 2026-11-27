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शिवाला कलां। थाना शिवाला कलां क्षेत्र के गांव मझोला बिल्लौच के सामने पोषक गंग नहर में पांच माह पूर्व प्रेमी युगल के छलांग लगाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। नहर में डूबकर हुई प्रेमी की मौत के मामले में मृतक के भाई ने प्रेमिका के परिजनों पर हत्या कर शव नहर में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना पुलिस ने प्रेमिका, उसके पिता, मामा समेत छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।16 जून 2026 को गांव मझोला बिल्लौच के सामने पोषक गंग नहर में प्रेमी युगल ने छलांग लगा दी थी। प्रेमिका के शोर मचाने पर राहगीरों ने उसे डूबने से बचा लिया था, जबकि प्रेमी बिलाल नहर के गहरे पानी में लापता हो गया था। पुलिस ने गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम की मदद से तलाश अभियान चलाया। तीन दिन बाद 19 जून को बिलाल का शव नहर से बरामद हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।मृतक के भाई इमरान ने उस समय ही प्रेमिका के परिजनों पर अपने भाई की हत्या कर शव नहर में फेंकने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप है कि थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के गांव भोला सिंह की मिलक उर्फ सोनपुर देहात निवासी इमरान पुत्र जाकिर हुसैन ने पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की।पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना शिवाला कलां पुलिस ने प्रेमिका, उसके पिता, मां समेत छह लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। विवेचना अधिकारी हरेंद्र कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करने की पुष्टि की है।