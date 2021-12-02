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ग्राम भागूवाला निवासी रीता देवी पत्नी विजय कुमार ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भेजे शिकायती पत्र में बताया कि ग्राम भागूवाला, परगना व तहसील नजीबाबाद में चक संख्या-795 की बजरिए बैनामा मालिक काबिज है। गांव में चकबंदी प्रक्रिया के दौरान कानूनगो ने उसके पति विजय से चक को दूसरी जगह लगाने व कब्जा दिलाने का वादा कर दो लाख रुपये हड़प लिए। इसका वीडियो उसके पास है। गांव की चकबंदी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक चक का कब्जा नहीं मिला। रिश्वत के पैसे मांगने पर कानूनगो ने झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी है। महिला ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम नजीबाबाद प्रशांत वर्मा ने बताया कि रिश्वत लेने का मामला गंभीर है। प्रकरण की जांच कराई जाएगी। महिला का आरोप सही हुआ तो आरोपित के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देशत किया जाएगा।

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मंडावली। एक महिला ने चकबंदी कानूनगो पर चक स्थानांतरित कर कब्जा दिलाने के नाम पर दो लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। साथ ही कानूनगो का रिश्वत मांगने का वीडियो अपने पास होने का दावा किया है।