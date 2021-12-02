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बस-बाइक की भिड़ंत में तीन घायल





शेरकोट। चुंगी नंबर पांच के पास बस और बाइक की भिड़ंत में महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी धामपुर पहुंचाया, जहां से एक की हालत गंभीर देखते हुए बिजनौर रेफर कर दिया गया। ग्राम घोसियावाला निवासी करण (54), हरिओम (20) और सविता (48) बाइक से धामपुर जा रहे थे। चुंगी नंबर पांच के पास बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रही बस से टकरा गई। हादसे में तीनों घायल हो गए। चिकित्सकों ने करण को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। अन्य दोनों का उपचार सीएचसी में चल रहा है। सीओ अफजलगढ़ आकांक्षा गौतम ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।

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शेरकोट। मोहल्ला नायकसराय स्थित मोबाइल की दुकान से आईफोन 15 प्रो मैक्स चोरी कर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद कर चालान किया है। मोहल्ला शेखान निवासी मुनाजिर ने तहरीर में बताया कि वह नायक सराय में आफताब की मोबाइल की दुकान पर काम करता है। रविवार को समनासराय निवासी अनस दुकान से आईफोन चोरी कर भाग गया। तलाश करने पर उसे पकड़ लिया गया। रिजवान की मदद से उसके कब्जे से मोबाइल बरामद कर पुलिस को सौंप दिया। सीओ अफजलगढ़ आकांक्षा गौतम ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया गया।