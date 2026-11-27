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संवाद न्यूज एजेंसीस्योहारा। दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर पांच नवंबर को जहरीले पदार्थ का सेवन करने से हुई विवाहिता नाजिया की मौत के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नामजद देवर इरफान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस मृतका के पति आसिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं मामले में नामजद ननद शबनम अभी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है।बता दें कि मुरादाबाद जनपद के थाना कांठ क्षेत्र के मोहल्ला पट्टीवाला निवासी साविया की 25 वर्षीय पुत्री नाजिया की शादी करीब पांच वर्ष पूर्व स्योहारा थाना क्षेत्र के ग्राम हरोली निवासी आसिफ पुत्र पीर मोहम्मद के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न कर रहे थे। पांच नवंबर को नाजिया ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे नूरपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।मृतका की मां साविया की तहरीर पर पुलिस ने पति आसिफ, देवर इरफान और ननद शबनम के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने पहले पति आसिफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब देवर इरफान की गिरफ्तारी के बाद उसे भी जेल भेज दिया गया है। पुलिस फरार ननद की तलाश में जुटी है।विवाहिता की मौत के मामले में नामजद देवर इरफान को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इससे पहले मृतका के पति आसिफ को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मामले में फरार ननद शबनम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. अंजनी कुमार चतुर्वेदी, सीओ धामपुर