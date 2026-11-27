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पहले दिन हुए छठी-आठवीं कक्षा के बालकों के लॉन्ग जंप में अभिषेक यादव प्रथम, आकर्ष यादव द्वितीय, अबीश जमाल तृतीय रहे। 9वीं से 12वीं कक्षा के बालकों के लॉन्ग जंप में यश कुमार प्रथम, कृष्ण कुमार द्वितीय, कार्तिकेय तृतीय रहे। 9वीं से 12वीं लॉन्ग जंप (बालिका) में सौम्या प्रथम, अन्नू पाल द्वितीय, खुशी यादव तृतीय रहीं। तीनों के प्रथम विजेता येलो हाउस के रहे। इसी तरह बालिकाओं के 400 मीटर दौड़ में रिया पाल प्रथम, ऋतिका श्रीवास्तव द्वितीय तथा शगुन यादव तृतीय रहीं। यूकेजी बालिकाओं के 50 मीटर दौड़ में एंजेल यादव प्रथम, अरवी यादव द्वितीय तथा आर्या मौर्या तृतीय रहे, जबकि बालकों में आयांश पाठक प्रथम, प्रणव सिंह द्वितीय तथा विराट सिंह तृतीय रहे।200, 400 मीटर बालकों और बालिकाओं का रिले रेस भी हुआ। जिसका फाइनल कल खेला जाएगा। विद्यालय के स्पोर्ट्स कैप्टन अरविंद कुमार यादव ने मशाल प्रज्वलित कर खेल महोत्सव के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा की। प्रबंधक चंदन सिंह ने कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, धैर्य, संघर्षशीलता और टीम भावना भी सिखाता है। प्रधानाचार्य संदीप बाजपेयी ने कहा कि खेल बच्चों को चुनौतियां सामना करने के लिए बल प्रदान करते हैं। खेल के बिना कोई भी छात्र अधूरा है। खेलों का संचालन खेल शिक्षकद्वय संतोष वर्मा और राजकरन यादव ने की।