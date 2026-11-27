विज्ञापन



मांग की है कि यदि वाहन द्वारा कोई नियम उल्लंघन किया गया है तो उसका स्पष्ट आधार और साक्ष्य होना चाहिए। जायसवाल ने चालान के नियम और आधार की जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की। खनन अधिकारी अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि नियमानुसार ही वाहन का चालान किया गया है।

विज्ञापन

गोपीगंज। खनन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को पेट्रोल पंप परिसर में खड़े एक ट्रक का 58 हजार रुपये का चालान किया। कार्रवाई को लेकर नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है।