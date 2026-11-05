Bhadohi News: लक्ष्मण शक्ति, मेघनाथ, कुंभकरण और अहिरावण वध का हुआ मंचन

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राम की सेना लंका में पहुंचकर कोहराम मचाती है। जहां रावण अपने बलशाली पुत्र मेघनाद को युद्ध के लिए भेजता है। वहां वह लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति बाण मार कर मूर्छित कर देता है। लक्ष्मण के गिरते ही राम दल में हाहाकार मच गया। सुषेन वैद्य के उपचार के बाद लक्ष्मण की मूर्छा खत्म हो जाती है। इसके बाद पुनः रावण कुंभकरण को युद्ध के लिए भेजता है। जहां प्रभु श्रीराम कुंभकरण का का वध कर देते हैं।क्रोधित रावण दोबारा मेघनाद को रणभूमि में भेजता है। मेघनाद भी लक्ष्मण के आगे टिक नहीं पाता और वह भी मारा जाता है। पूरे परिवार का विनाश करने के बाद इकलौता बचा पातालपुरी में बैठे अहिरावण को रावण ने बुलाकर युद्ध के लिए भेजा। वह मायावी युद्ध करता है, जहां राम- लक्ष्मण को अपने यहां उठा ले जाता है। राम-लक्ष्मण को न देख राम की सेना व्याकुल हो उठती है। जहां विभीषण हनुमान को मायावी अहिरावण के बारे में बताते हैं। इसके बाद हनुमान जी पातालपुरी पहुंचकर अहिरावण का वध करते हुए राम-लक्ष्मण को वहां से लेकर लंका आ जाते हैं।सबका विनाश करने के बाद रावण स्वयं युद्ध के लिए जाता है। राम-रावण का घनघोर युद्ध होता है। अंत में प्रभु श्रीराम रावण का वध करते हैं। रावण का वधन होते ही परिसर जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा।