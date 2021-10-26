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एक युवती का आरोप है कि अज्ञात व्यक्ति ने उसे वीडियो कॉल करके उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसे एडिट करके अश्लील वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेजा और पैसे की मांग की।पैसे देने से मना करने पर आरोपी ने वीडियो को उसके ससुराल और रिश्तेदारों को भेज दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की। पीड़िता ने तहरीर में बताया कि 24 अक्तूबर 2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे फेक वीडियो कॉल की। पीड़िता ने उस कॉल को रिसीव कर लिया। आरोप है कि उसी दौरान आरोपी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसका मोबाइल भी हैक कर लिया।26 अक्तूबर 2026 को उसी व्यक्ति ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसे व्हाट्सएप पर भेजा और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।