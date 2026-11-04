Bhadohi News: एलईडी झालरों से सजा बाजार, हाई ग्लो मल्टी लाइट की मांग अधिक

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ज्ञानपुर, भदोही, नईबाजार, सुरियावां, खमरिया, गोपीगंज, औराई, जंगीगंज, महराजगंज, मोढ़, वहिदानगर और कोईरौना सहित विभिन्न बाजारों में बिजली की दुकानों पर सजावटी लाइटों की बिक्री शुरू हो गई है। खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ धीरे-धीरे बढ़ रही है।नईबाजार के भरत टाकीज चौराहे पर इलेक्ट्रिक सामान के विक्रेता आकाश चौरसिया ने बताया कि इस बार हाई ग्लो मल्टी झालर, रूफ लाइट, प्रोफाइल लाइट, पिक्सल लाइट और एलईडी वाटरफॉल सहित कई किस्म की लाइटें उपलब्ध हैं। हालांकि, ग्राहकों को एक रंग में जलने वाली साधारण हाई ग्लो लाइट अधिक पसंद आ रही है। झालरों की कीमत उनके आकार, डिजाइन और लंबाई के अनुसार तय होती है। फिलहाल तीन से 15 मीटर तक की झालर उपलब्ध हैं। इससे अधिक लंबाई की झालर ग्राहक की मांग पर ऑर्डर देकर मंगाई जाती हैं। ज्ञानपुर के झालर विक्रेता अनु श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार दीपावली पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है। ग्राहकों में सजावटी झालरों की मांग बढ़ रही है।इनसेटमीटर के हिसाब से झालरों के दामदुकानदार आकाश चौरसिया के अनुसार, बाजार में अलग-अलग किस्म की झालरें उपलब्ध हैं। हाई बोल्वो 20 मीटर 70 रुपये, मल्टी झालर 10 मीटर 30 रुपये, रूफटॉप 50 मीटर 1200 रुपये, प्रो लाइट 15 मीटर 350 रुपये, पिक्सल लाइट पांच मीटर 200 रुपये और एलईडी वाटरफॉल 20 मीटर 350 से 500 रुपये तक में बिक रही है।