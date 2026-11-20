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यह अभियान फुटबॉल को स्कूली शिक्षा से जोड़कर बच्चों में जीवन कौशल विकसित करने, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सुधारने और उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। भारत में इसे भारतीय फुटबॉल महासंघ एवं शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से आगे बढ़ाया जा रहा है।मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरूद्ध त्रिपाठी ने बताया कि अभियान के तहत देश के 33 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के डेढ़ लाख से अधिक विद्यालयों में 9.8 लाख फीफा फुटबॉल वितरित किए जा रहे हैं, जिससे करीब ढाई करोड़ विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इससे बच्चों की शिक्षा के साथ खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी और उनका शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास होगा। प्राचार्य डॉ. इकरामुद्दीन सिद्धिकी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए इस अभियान को बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस मौके पर एसडी मिश्रा, राजेश त्रिपाठी, शैलेंद्र सिंह, सौरभ श्रीवास्तव, बिंदु मौर्य, होसिला सिंह, अरुण कुमार सिंह, वैजयंती तिवारी आदि रहीं।