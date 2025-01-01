विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुरियावां के भिखारीरायपुर निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा के अनुसार शुक्रवार को वह न्यायालय परिसर के सामने एक चाय की दुकान पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि चाय दुकानदार से बाइक खड़ी करने के लिए कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ने पर गाली-गलौज करने लगा। आरोप है कि इस बीच चाय दुकानदार दिनेश यादव मारपीट करने लगा और अपने आसपास के लोगों को बुला लिया।वहीं तीन लोग बाइक से भी आ गए। इस बीच बचाव को उनके साथी अधिवक्ता कौशल दुबे से भी मारपीट की। बताया जा रहा है कि दोनों अधिवक्ता जान बचाकर जब कचहरी परिसर की ओर भागे तो सभी आरोपी लाठी-डंडे से और बांस लेकर कचहरी में घुसकर भी मारपीट करने लगे। हमले में शैलेश मिश्रा और कौशलेंद्र घायल हो गए। परिसर में घुसकर अधिवक्ताओं पर हमले के बाद अधिवक्ता आक्रोशित हो उठे और कार्य बहिष्कार कर कचहरी के सामने धरने पर बैठ गए और मुख्यालय मार्ग को जाम कर दिया। अधिवक्ता मनबढ़ों पर कार्रवाई और कचहरी के सामने अवैध रूप से सजी दुकानों को हटाने के लिए प्रदर्शन करने लगे। करीब दो घंटे तक मुख्यालय मार्ग जाम रहा। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एएसपी शुभम अग्रवाल और एसडीएम अरुण दीक्षित ने अधिवक्ताओं को समझाकर शांत कराया। वहीं प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।एएसपी के बाद धक्का-मुक्कीबताया जा रहा है कि अधिवक्ताओं को समझाने पहुंचे एएसपी शुभम अग्रवाल के साथ अधिवक्ताओं ने धक्का-मुक्की भी की, लेकिन एएसपी ने बताया कि अधिवक्ता काफी आक्रोशित थे और दुकान के सामने कुछ तोड़फोड़ के लिए बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के प्रयास में एक अधिवक्ता का हाथ पकड़ा गया था। जिस पर उसने अपना हाथ झटके से हाथ छुड़ा लिया। धक्का-मुक्की जैसी कोई बात नहीं थी।एक नामजद समेत 10 पर प्राथमिकी दर्ज, दो से पूछताछएएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि मामले में घायल अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे की शिकायत के आधार पर चाय दुकानदार राजेश यादव निवासी जोरई के साथ 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में दो लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दोनों पहलू की जांच की जा रही है। सीसीटीवी आदि खंगाले जा रहे हैं।