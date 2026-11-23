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यात्रा शहीद तिराहा, कांजी हाउस, जोहरपुर, टीकापुर, लालापुर होते हुए यात्रा मेवड़ापुर पहुंची। जहां साइकिल चालकों का स्वागत समाजसेवी अब्दुल गफ्फार अंसारी ने किया। उन्होंने साइकिलिंग क्लब की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधारोपण जरूरी है। उसी तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए साइकिलिंग जरूरी है। प्रतिदिन सुबह साइकिल चलाना एक बेहतरीन योग है। आसपास के काम साइकिल से या पैदल करना चाहिए। यात्रा में प्रवीण श्रीवास्तव, मुश्ताक अहमद अंसारी, बनारसी बिंद, प्रमोद मौर्या, सरफराज अहमद, राजीव जायसवाल, रितिक कन्नौजिया, बृजेश बिंद, आदर्श बिंद, रोहित बिंद, फैज आलम, आदित्य बिंद आदि रहे।

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गोपीगंज। नगर के मुख्य चौराहा से रविवार सुबह स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता को लेकर भदोही साइकिलिंग क्लब की ओर से साइकिल यात्रा निकाली गई। क्लब के अध्यक्ष अताउल ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया।