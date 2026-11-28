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राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में करीब 20,500 स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। इनसे जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार के जरिये परिवार की आमदनी बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। कोई किराना और जनरल स्टोर चला रही है तो कोई मसाले, तेल, आटा, दोना-पत्तल और रेडीमेड कपड़ों का कारोबार कर रही है। ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक दुकान और अन्य सेवा आधारित गतिविधियों में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जिले में महिला समूहों की ओर से पांच टेक होम राशन प्लांट भी संचालित किए जा रहे हैं।अब इन कारोबारों को बड़े उद्यम में बदलने के लिए इन्क्यूबेशन कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। योजना का लाभ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में काम कर रहीं उन महिला उद्यमियों को मिलेगा, जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है। पात्र महिलाओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं।प्राप्त आवेदनों का आईआईएम की टीम निरीक्षण करेगी। कारोबार की क्षमता और विस्तार की संभावनाओं का आकलन करने के बाद लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।