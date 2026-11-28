Basti News: महिलाओं को कारोबार बढ़ाने के लिए मिलेगा 15 लाख का ऋण़
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:49 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:49 AM IST
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बस्ती। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पहल की है। छोटे कारोबार को बड़े उद्यम में बदलने के लिए महिला उद्यमियों को 15 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं अपने कारोबार का विस्तार करने के साथ दूसरी महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगी।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में करीब 20,500 स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। इनसे जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार के जरिये परिवार की आमदनी बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। कोई किराना और जनरल स्टोर चला रही है तो कोई मसाले, तेल, आटा, दोना-पत्तल और रेडीमेड कपड़ों का कारोबार कर रही है। ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक दुकान और अन्य सेवा आधारित गतिविधियों में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जिले में महिला समूहों की ओर से पांच टेक होम राशन प्लांट भी संचालित किए जा रहे हैं।
अब इन कारोबारों को बड़े उद्यम में बदलने के लिए इन्क्यूबेशन कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। योजना का लाभ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में काम कर रहीं उन महिला उद्यमियों को मिलेगा, जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है। पात्र महिलाओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं।
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प्राप्त आवेदनों का आईआईएम की टीम निरीक्षण करेगी। कारोबार की क्षमता और विस्तार की संभावनाओं का आकलन करने के बाद लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
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राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में करीब 20,500 स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। इनसे जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार के जरिये परिवार की आमदनी बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। कोई किराना और जनरल स्टोर चला रही है तो कोई मसाले, तेल, आटा, दोना-पत्तल और रेडीमेड कपड़ों का कारोबार कर रही है। ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक दुकान और अन्य सेवा आधारित गतिविधियों में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जिले में महिला समूहों की ओर से पांच टेक होम राशन प्लांट भी संचालित किए जा रहे हैं।
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अब इन कारोबारों को बड़े उद्यम में बदलने के लिए इन्क्यूबेशन कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। योजना का लाभ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में काम कर रहीं उन महिला उद्यमियों को मिलेगा, जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है। पात्र महिलाओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं।
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प्राप्त आवेदनों का आईआईएम की टीम निरीक्षण करेगी। कारोबार की क्षमता और विस्तार की संभावनाओं का आकलन करने के बाद लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।