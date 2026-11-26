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- पान-चाय, परचून की दुकान और दूध बिक्री जैसे छोटे कारोबार के साथ घरेलू जरूरतों में भी इस्तेमाल कर सकेंगी समूह की महिलाएंबस्ती। गांव की महिलाओं को अब छोटे कारोबार के लिए साहूकारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं समूह की साझा पूंजी से महज एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण ले सकेंगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की पहल से गांवों में महिलाओं के लिए छोटी पूंजी का इंतजाम किया जा रहा है।महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनआरएलएम चालू सत्र में 400 समूहों के बैंक खातों में 1.20 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड भेजेगा। प्रत्येक समूह को 30 हजार रुपये दिए जाएंगे। सभी विकास खंडों से रिवाल्विंग फंड से वंचित समूहों के बैंक खातों का विवरण मांगा गया था। अब तक 400 समूहों के खाते विभाग को मिल चुके हैं, जिनमें जल्द धनराशि भेजी जाएगी। समूह की सदस्य अपनी जरूरत और उपलब्ध पूंजी के आधार पर ऋण ले सकेंगी। उन्हें इस रकम पर एक प्रतिशत ब्याज देना होगा।ऋण वापसी और पूंजी का संचालनऋण की वापसी समूह में धीरे-धीरे किस्तों के रूप में की जा सकेगी। महिलाएं चाहें तो ब्याज सहित एकमुश्त रकम भी जमा कर सकती हैं। इससे समूह की पूंजी लगातार चलती रहेगी। दूसरी जरूरतमंद सदस्यों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। जिला मिशन प्रबंधक चंदन ने बताया कि जिले में कुल दो हजार समूहों के खातों में रिवाल्विंग फंड भेजा जाना है। जिन समूहों के गठन के तीन माह पूरे हो रहे हैं, उनके खातों में धनराशि भेजने की प्रक्रिया चल रही है।रोजगार और घरेलू जरूरतों में सहायकराष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला उपायुक्त आशादेवी ने बताया कि रिवाल्विंग फंड का उद्देश्य महिलाओं को छोटी जरूरतों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराना है। इससे वे अपना रोजगार बढ़ाने के साथ परिवार की जरूरी जरूरतें भी पूरी कर सकेंगी। यह फंड पान-चाय, परचून की दुकान और दूध बिक्री जैसे छोटे कारोबार में पूंजी लगाकर आमदनी बढ़ाने में मददगार होगा। जरूरत पड़ने पर बच्चों की फीस और घरेलू खर्च के लिए भी समूह से ऋण लिया जा सकेगा।