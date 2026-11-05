Basti News: कार्तिक महोत्सव में तुलसी महात्म्य की कथा सुनाई

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बनकटी। राम मड़ैया महादेव मंदिर में चल रहे कार्तिक महोत्सव के नौवें दिन प्रभात फेरी निकाली गई। कथास्थल से महादेव, धौरूखोर, खड़ौहा समेत आसपास के गांवों तक संकीर्तन के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद कथा व्यास कृष्ण कुमार शुक्ल ने भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी महात्म्य की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा व्यास ने बताया कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दर्शन और जल अर्पित करना पुण्यदायी माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और नियमित पूजन किया जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है। उन्होंने तुलसी के पूर्वजन्म वृंदा की पवित्रता और भगवान शालिग्राम के साथ उनके विवाह के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। श्रद्धालुओं से कार्तिक मास में तुलसी के समक्ष नियमित रूप से दीपदान करने का आह्वान किया। कहा कि इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इस अवसर पर डॉ. आरपी शुक्ला, बबलू सिंह, जगदंबा शुक्ला, रामू उपाध्याय, बलराम, राजेंद्र शुक्ल, रमेश पांडेय, बजरंगी मौजूद रहे। संवाद