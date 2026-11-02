Basti News: कार्तिक माहात्म्य की कथा सुनाई

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बनकटी। राम मड़ैया महादेवा में पूरे माह चलने वाले कार्तिक महोत्सव के छठवें दिन श्रद्धालुओं ने श्रीराम नाम संकीर्तन के साथ प्रभातफेरी निकाली। इसके बाद कथा स्थल पर पंडित कृष्ण कुमार शुक्ल ने कार्तिक माहात्म्य की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास में कथा का श्रवण जीव के अज्ञान को दूर कर उसे भक्ति और मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। बताया कि हिंदू धर्म में कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। इस महीने में स्नान, दान, दीपदान और तुलसी पूजन के साथ धार्मिक कथा सुनने और पढ़ने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार, पूर्वजन्म में किए गए कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति के प्रभाव से सत्यभामा को अगले जन्म में भगवान श्रीकृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संवाद