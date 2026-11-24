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महिला शिक्षक की उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है। जबकि 11वीं के छात्र की उम्र 15 वर्ष है। छात्र के पिता एवं विद्यालय के प्रबंधक ने कप्तानगंज थाने में तहरीर देकर महिला शिक्षक के खिलाफ बेटे को बहला-फुसलाकर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रबंधक का कहना है कि युवती उनके विद्यालय में नर्सरी कक्षा की शिक्षक है। रोजाना विद्यालय आने-जाने के कारण उनके बेटे को बहलाने में सफल हो गई।तहरीर मिलते ही थानाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव की टीम सक्रिय हो गई। लखनऊ में लोकेशन मिलने के बाद उसी दिन रविवार को थाने की टीम रवाना कर दी गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि देर रात दोनों को थाने लाया गया। नाबालिग छात्र को रविवार की मध्यरात्रि न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। विधिक प्रक्रिया के तहत छात्र का मेडिकल मुआयना करवाया गया। सोमवार को महिला शिक्षक का बयान दर्ज किया गया है।पुलिस सूत्रों के अनुसार ने महिला शिक्षक ने छात्र से प्रेम होने की बात स्वीकार की है। उसने छात्र के साथ लखनऊ घूमने की बात भी स्वीकार की है। थानाध्यक्ष ने बताया कि विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी महिला शिक्षक को न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी पहले से दर्ज है।देर रात कप्तानगंज पुलिस की ओर से छात्र की पेशी कराई गई है। न्याय पीठ बाल कल्याण समिति की निगरानी में छात्र का मेडिकल कराया गया है। उसकी काउंसिलिंग कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। -प्रेरक मिश्र, अध्यक्ष, न्याय पीठ बाल कल्याण समिति, बस्ती।महिला शिक्षक की ओर से छात्र को बहला-फुसलाकर कहीं ले जाने की बात सामने आई थी। छात्र के पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल पुलिस टीम को सक्रिय किया गया। दोनों सकुशल मिल गए हैं। मामले में विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। -श्यामकांत, एएसपी।