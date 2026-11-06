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Basti News: कार्तिक महोत्सव में सुनाया तुलसी विवाह का प्रसंग

Fri, 06 Nov 2026 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:12 AM IST
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The episode of the Tulsi Vivah (the ceremonial marriage of the Tulsi plant) was narrated during the Kartik festival.
बनकटी। राम मड़ैया महादेवा में कार्तिक महोत्सव के दसवें दिन बृहस्पतिवार को श्रद्धालुओं को तुलसी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। कथा व्यास पं. कृष्ण कुमार शुक्ल ने तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह की महिमा का वर्णन किया। कहा कि कार्तिक में तुलसी विवाह कराने से देवी-देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में सुख-समृद्धि और मंगल का वास होता है। सुबह चार से छह बजे तक श्रीराम नाम संकीर्तन के साथ प्रभातफेरी निकाली गई। इसके बाद आयोजित कथा में तुलसी विवाह की विधि, वृंदा और जालंधर की पौराणिक कथा और इसके आध्यात्मिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कथा के दौरान श्रद्धालु भजनों पर झूमते रहे। मंदिर परिसर जय श्रीकृष्ण और हरि बोल के जयकारों से गूंज उठा। संवाद
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