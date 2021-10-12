Basti News: यजमानी से लौट रहे पुरोहित को बंधक बनाकर एक लाख रुपये लूटे

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शंभूपुर गांव निवासी नीरज दुबे मंगलवार को तीज के अवसर पर यजमानी में दान-दक्षिणा लेने गए थे। शाम करीब चार बजे घर लौटते समय अयोध्या निवासी उनके पूर्व परिचित सूरज मिश्रा ने मोबाइल पर फोन कर मिलने के लिए कहा। परिचित होने के कारण नीरज ने उसे बड़हर गांव के सामने पेट्रोल पंप के पास बुला लिया। आरोप है कि सूरज काली कार लेकर वहां पहुंचा। उसने नीरज से बाइक पेट्रोल पंप पर खड़ी करने को कहा और उन्हें कार में बैठाकर हाईवे से विशेश्वरगंज जाने वाली सड़क की ओर ले गया। बेलाड़े शुक्ल गांव के आगे एक मोड़ से होकर वह नीरज को एक स्कूल के पास ले गया। वहां पहले से दो लोग मौजूद थे।पीड़ित के अनुसार, तीनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जबरन कपड़े उतरवा दिए। इसके बाद निर्वस्त्र अवस्था में उसका वीडियो बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपियों ने उसके मोबाइल से यूपीआई की जानकारी लेकर एक खाते में एक लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद यजमानी से मिले रुपये और अन्य सामान भी ले लिया। करीब चार घंटे तक बंधक बनाए रखने के बाद आरोपी रात करीब आठ बजे उसे पेट्रोल पंप के सामने बस्ती जाने वाली लेन के पास छोड़कर फरार हो गए।प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि पीड़ित से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। मुख्य आरोपी उसका पूर्व परिचित है। उसी ने चाय पीने के बहाने बुलाकर घटना को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश की जा रही है।