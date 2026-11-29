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शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम सहित निर्धारित खेल स्थलों पर वॉलीबाल, कबड्डी, फुटबॉल और बैडमिंटन के मुकाबले हुए। वॉलीबाल में खेल विभागालय और जनता इंटर कॉलेज, कबड्डी में उर्मिला एजुकेशन एकेडमी और रामबाग विद्यालय की टीमें आमने-सामने रहीं। फुटबॉल में राजकीय इंटर कॉलेज और किसान इंटर कॉलेज के बीच मुकाबला हुआ। वहीं, बैडमिंटन में बेगम खैर और एनआईएस स्कूल के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। आरसीसी स्कूल और ओमनी स्कूल सहित अन्य विद्यालयों के खिलाड़ियों ने भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया।संघ के अध्यक्ष भावेश पांडेय ने बताया कि रविवार को खेल संगम का समापन होगा। प्रतियोगिताओं के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को 15वें बस्ती मैराथन के अवसर पर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। रविवार को मैराथन के साथ ‘संडे ऑन साइकिल’ का भी आयोजन होगा। इसमें बच्चों, युवाओं और आम नागरिकों से भागीदारी की अपील की गई है। आयोजन के माध्यम से फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्ति का संदेश दिया जाएगा। मैराथन में देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभागियों के पहुंचने की उम्मीद है।