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पुलिस के अनुसार, डिहुकपुरा उर्फ शुकुलपुरा गांव निवासी राज यादव की चचेरी बहन की शादी बृहस्पतिवार रात नगर पंचायत गायघाट स्थित एक मैरिज हॉल में हो रही थी। परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार समारोह में शामिल होने गए थे। राज भी भोजन करने के बाद रात करीब 12 बजे घर लौट आया। इसके बाद उसने घर के सामने बने छप्पर में फांसी लगा ली।रात करीब दो बजे परिवार के सदस्य घर पहुंचे तो राज का शव लटका मिला। यह देख परिजन में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए।आनन-फानन में उसे नीचे उतारकर बनहरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने लालगंज पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद कुदरहा चौकी प्रभारी विवेकानंद तिवारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजन से पूछताछ कर पंचनामा भरा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राज दो भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।