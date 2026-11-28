विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वनकर्मियों ने ग्रामीणों से पूछताछ कर जानवर के हुलिये की जानकारी ली और खेतों में मिले संदिग्ध पदचिह्नों की जांच की। एक स्थान पर मिले अज्ञात जानवर के मल की फोटो लेकर उसे पहचान के लिए सुरक्षित किया गया।रामनगर रेंज के वन दरोगा नरूलहुदा, वन रक्षक दयाशंकर यादव और शत्रुघ्न यादव ने गांव पहुंचकर पंकज सिंह से जानवर के बारे में जानकारी ली। इसके बाद खेतों में जाकर पदचिह्नों का निरीक्षण किया। वन दरोगा ने बताया कि पदचिह्न स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए अभी जानवर की पहचान नहीं हो सकी है। ग्रामीणों के बताए हुलिये के आधार पर उसके फिशिंग कैट या लकड़बग्घा होने की आशंका है।वन विभाग की टीम को आमा गांव में सड़क किनारे स्थित चाय की दुकान पर भी जानवर के हमले की जानकारी मिली। इस पर वनकर्मियों ने दुकानदार चंदू से मुलाकात कर घटना के बारे में पूछताछ की।ग्रामीण बब्बू सिंह, अमरजीत सिंह, विनोद और बलराम ने बताया कि करीब पांच वर्ष पहले भी गांव में अज्ञात जंगली जानवर के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई थी। उस समय वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया था।अब दोबारा जंगली जानवर दिखाई देने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत है। लोगों ने वन विभाग से जानवर की पहचान कर उसे जल्द पकड़ने की मांग की है।