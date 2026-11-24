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बनकटी। राम मड़ैया महादेवा में कार्तिक महोत्सव के 29वें दिन श्रद्धालुओं ने श्रीराम नाम संकीर्तन के साथ प्रभातफेरी निकाली। पंडित कृष्ण कुमार शुक्ल ने मां गायत्री और त्वरा का पौराणिक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को बिना सोचे-विचारे जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम दुखदायी हो सकता है। उन्होंने बताया कि ब्रह्माजी के यज्ञ में त्वरा के विलंब से पहुंचने पर देवताओं ने गायत्री को उनके स्थान पर बैठा दिया था। इससे क्रोधित होकर त्वरा ने गायत्री और देवताओं को शाप दे दिया। जवाब में गायत्री ने भी त्वरा को नदी बनने का शाप दिया। इस प्रसंग से सीख मिलती है कि क्रोध और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय संकट का कारण बन सकता है। संवाद