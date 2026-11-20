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सुबह करीब आठ बजे लल्लन विश्वकर्मा अपने घर की छत पर गेहूं सुखा रहे थे। गेहूं में कंकड़ मिलने पर उन्होंने उसे नीचे फेंका। छत से फेंका गया यह कंकड़ पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को लग गया। इसी बात पर पड़ोसी से कहासुनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में यह मामला काफी बढ़ गया। पत्नी आरती के अनुसार, लल्लन छत से उतरकर घर से बाहर निकले तो पड़ोसियों ने उन्हें घसीटकर अपने घर में खींच लिया। उनके ऊपर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया गया।सिर पर अधिक चोट लगने से वे लहूलुहान होकर बेहोश हो गए। उन्हें बचाने के लिए वह, उसकी सास विद्यावती और बेटा राजा भी पहुंचे। हमलावरों ने तीनों को भी बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। चीख-पुकार सुनकर गांव के लोग जुट गए। सूचना के कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची।पुलिस ने घायल लल्लन और उनके परिवार के अन्य तीन सदस्यों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने लल्लन (50) को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया। घायल पत्नी आरती, बेटा राजा और मां विद्यावती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में रिश्तेदार और अन्य शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। पुलिस ने तीन-चार लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। थानाध्यक्ष शशांक शेखर राय ने बताया कि मृतक की पत्नी आरती की तहरीर पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसी गांव के आरोपी राजेश, उनकी पत्नी शिवांगी के अलावा मोनी, रामसूरत, मुकेश, रमेश और महेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मौके पर पुलिस तैनात है। कुछ संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं।