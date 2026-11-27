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एसपी ने बताया कि कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए लंबे समय से एक ही कार्यस्थल पर तैनात निरीक्षक और उपनिरीक्षकों को इधर से उधर किया गया है। महिला एवं पुरुष 132 आरक्षियों के भी कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। रुधौली थानाध्यक्ष निरीक्षक संजय कुमार दुबे को लालगंज का थानेदार बनाया गया है। परशुरामपुर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह को रुधौली, कप्तानगंज थानाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव को दुबौलिया, सोनहा थानाध्यक्ष महेश सिंह को परशुरामपुर, गौर थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान को कप्तानगंज, दुबौलिया थानाध्यक्ष जीवन त्रिपाठी को सोनहा थाने की कमान सौंपी गई है।पुरानी बस्ती थाने में तैनात निरीक्षक गोविंद कुमार को हर्रैया, कोतवाली में तैनात निरीक्षक सभाजीत सिंह को वाल्टरगंज, प्रभारी एंटी थेफ्ट भानु प्रताप सिंह को पुरानी बस्ती का थानाध्यक्ष बनाया गया है। कोतवाली क्षेत्र के बड़ेवन चौकी प्रभारी अमित कुमार को गौर तथा अमहट की चौकी इंचार्ज अनुपम त्यागी को महिला थाने की जिम्मेदारी दी गई है। चौकी इंचार्ज घघौआ महेश कुमार शर्मा को थानाध्यक्ष पैकोलिया बनाया गया है। कोतवाली क्षेत्र के चौकी प्रभारी सोनूपार शिव नारायण सिंह को नगर थाना में भेजा गया है। उनकी जगह पर पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक सुधीर कुमार त्रिपाठी को चौकी प्रभारी बनाया गया है। पुलिस लाइन से उप निरीक्षक राधेश्याम गुप्ता को कोतवाली क्षेत्र के बड़ेवन, आकाश कुमार ग्वाल को परशुरामपुर क्षेत्र के घघौआ, कोतवाली में तैनात अजय कुमार तिवारी को अमहट, पुलिस लाइन से मो. मुस्तफा को वाल्टरगंज क्षेत्र के मनौरी चौकी का प्रभारी बनाया गया है। मनौरी में तैनात उपेंद्र नाथ मिश्र को पुलिस लाइन भेजा गया है।थानों पर आयोजित हुआ विदाई समारोहडीआईजी के आदेश के अनुपालन में स्थानांतरित 19 निरीक्षकों को बृहस्पतिवार को कार्यमुक्त कर दिया गया। इसमें सात थानेदार भी शामिल रहे। प्रभारी निरीक्षक हर्रैया संजय कुमार, प्रभारी निरीक्षक पुरानी बस्ती शशांक शेखर राय, प्रभारी निरीक्षक पैकोलिया मोतीचंद, प्रभारी निरीक्षक लालगंज दिनेश चंद चौधरी, प्रभारी निरीक्षक कलवारी संतोष कुमार, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना डॉ. शालिनी सिंह, प्रभारी निरीक्षक वॉल्टरगंज ज्ञानेंद्र राय, को संबंधित थाना कार्यालय पर साथी कर्मचारियों ने समारोह आयोजित कर विदाई दी। जबकि प्रभारी एसओजी विकास यादव, वाचक एसपी इंस्पेक्टर शुभ नारायन दुबे, पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक विनय कुमार पाठक, प्रभारी फीड बैक सेल उपेंद्र कुमार मिश्र, अपराध शाखा में तैनात निरीक्षक रविंद्र कुमार रवि, प्रभारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन शाखा मंजू सिंह, प्रभारी समन सेल विजय बहादुर सिंह यादव को, प्रभारी निरीक्षक डॉयल 112 परमाशंकर सिंह यादव, प्रभारी मीडिया सेल शिव कुमार यादव, कोतवाली थाना में तैनात निरीक्षक कृपाशंकर मौर्य, साइबर थाना में तैनात निरीक्षक भगवान सिंह, सीओ कार्यालय रुधौली में तैनात निरीक्षक सौदागर राय को भी गैर जनपद स्थानांतरण होने के कारण कार्यमुक्त कर दिया गया है।कलवारी थाने में आयोजित विदाई समारोह के दौरान प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार का फूल-माला से स्वागत किया गया। सहकर्मियों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर उप निरीक्षक पंकज कुमार पांडेय, चौकी इंचार्ज तेज प्रताप सिंह, राजकुमार गुप्ता, संदीप यादव आदि मौजूद रहे। वहीं, कोतवाली थाना में कोतवाल बृजानंद सिंह ने तीन लोगों को थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी।