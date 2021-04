{"_id":"606df1768ebc3e8c981dc1ff","slug":"magistial-investigation-started-in-the-case-of-the-death-of-the-captive-basti-news-gkp3911911107","type":"story","status":"publish","title_hn":"Magistial investigation started in the case of the death of the captive","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Magistial investigation started in the case of the death of the captive

गोरखपुर ब्यूरो

Updated Wed, 07 Apr 2021 11:22 PM IST Updated Wed, 07 Apr 2021 11:22 PM IST

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

बंदी की मौत मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू

बस्ती। जिला कारागार में हत्या के मामले में निरुद्ध बंदी राजू चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। इसके लिए डीएम ने अपर उप जिलाधिकारी सुखवीर सिंह को जांच अधिकारी नामित किया है।

अपर एसडीएम ने कहा है कि प्रकरण में जिस किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य या बयान देना हो तो वह अपर कलेक्ट्रेट के कार्यालय या न्यायालय में 15 कार्य दिवस के भीतर सुबह दस से शाम चार बजे तक उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

बता दें कि 25 मार्च की देर शाम को राजू चौधरी का शरीर पेड़ से लटका पाया गया था। जेल प्रशासन ने आनन-फानन में एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया था। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खुटहना गांव निवासी 25 वर्षीय राजू चौधरी को कप्तानगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट में चार फरवरी 2018 को जेल में दाखिल किया था।