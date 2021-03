{"_id":"6043b7148ebc3e591e5b68b3","slug":"hiding-the-miscreants-increases-the-courage-of-the-incident-basti-news-gkp387356939","type":"story","status":"publish","title_hn":"'Hiding the miscreants increases the courage of the incident'","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

'Hiding the miscreants increases the courage of the incident'

गोरखपुर ब्यूरो

Updated Sat, 06 Mar 2021 10:38 PM IST Updated Sat, 06 Mar 2021 10:38 PM IST

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

‘घटना छिपाने से बदमाशों का बढ़ता है हौसला’

नगर बाजार (बस्ती)। घटना छिपाने से बदमाशों का हौसला बढ़ता है। अपने साथ होने वाली घटनाओं को बेझिझक पुलिस के साथ साझा करें। पीड़ित का नाम गोपनीय रखते हुए आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बातें उप निरीक्षक किरन भाष्कर ने कहीं। वह नगर बाजार कस्तूरबा गांधी महिला छात्रावास में छात्राओं को मिशन शक्ति योजना के तहत जागरूक कर रही थीं।

नगर बाजार थाने में तैनात एसआई ने छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध है। किसी भी प्रकार की असुरक्षा महसूस होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर या स्थानीय थाने में सूचना दें। छात्राओं को भरोसा दिया कि सूचना को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वह अपनी आत्मरक्षा स्वयं करें।

अगर उन्हें कोई शोहदा परेशान करता है तो वह उसकी जानकारी महिला संबंधी पुलिस थाने को दें। इसके लिए सरकार ने महिला हेल्प नंबर 1090, 1098, 181, 112, 1076 जारी किए हैं। इस अवसर महिला आरक्षी आरती और सीमा तथा विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।