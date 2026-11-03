Basti News: श्रीरामलीला महोत्सव के लिए निकाली भव्य शोभायात्रा, जय श्रीराम से गूंजा शहर

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यात्रा की शुरुआत पांडेय इंटर कॉलेज से भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के स्वरूपों की आरती के साथ हुई। यात्रा रोडवेज, गांधीनगर, कंपनीबाग और कचहरी होते हुए श्री शिव मंदिर अमहट घाट पहुंची। मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के स्वरूप में सजे बाल कलाकार आकर्षण का केंद्र रहे। उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। शिव मंदिर में भगवान शिव के पूजन-अर्चन और आरती के साथ शोभायात्रा का समापन हुआ।इस दौरान श्रद्धालुओं ने श्रीरामलीला महोत्सव को सफल बनाने और भगवान श्रीराम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि श्रीरामलीला महोत्सव का आयोजन लगातार सातवें वर्ष किया जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि इसमें 20 विद्यालयों के छात्र-छात्राएं भगवान श्रीराम के जीवन चरित्र का मंचन करेंगे। बाल कलाकारों के माध्यम से बच्चों में संस्कार, अनुशासन, त्याग, मर्यादा और कर्तव्यबोध विकसित करने के साथ भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना जाग्रत करने का प्रयास किया जा रहा है।महोत्सव का शुभारंभ 12 नवंबर से सक्सेरिया इंटर कॉलेज परिसर में होगा। संस्था ने नगरवासियों से सपरिवार पहुंचकर श्रीरामलीला के मंचन का आनंद लेने और बाल कलाकारों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है। अखिलेश दूबे, रिटायर्ड कर्नल केसी मिश्र, रमेश सिंह, डॉ. शैलेश सिंह, डॉ. ऋचा ओझा, राखी दूबे, आयुषी दूबे, सीए अभिषेक मणि त्रिपाठी, सीए मयंक राजपाल आदि मौजूद रहे।