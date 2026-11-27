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कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पतिला गांव के मूल निवासी भाजपा नेता पटवा ने तहरीर में बताया कि पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी के निकट निवासी उनके परिचित अशोक यादव, सिंचाई विभाग के अवर अभियंता ओमप्रकाश और सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजाराम यादव उनके कटरा बाईपास स्थित आवास पर मार्च 2025 में पहुंचे थे। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की जानकारी में अशोक ने अवर अभियंता ओम प्रकाश की बेटी का मुंबई आईटी में नामांकन के लिए 42 लाख रुपये उधार देने के लिए कहा।अशोक और सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने 31 मार्च 2025 तक रुपये वापस कराने की गारंटी ली थी। उनके झांसे में आकर उमाशंकर पटवा ने दो लाख रुपये खाते से और 40 लाख रुपये नकद दे दिया था। अवर अभियंता ओमप्रकाश ने स्वयं छह बार में दो-दो लाख रुपये ले गए। शेष रकम अशोक ले गए थे। उमाशंकर पटवा ने कहा है कि उसके बाद उनके व्हाट्सएप नंबर पर ओम प्रकाश ने नकद रुपये वापस करने का मैसेज भी भेजा था किंतु रकम वापस नहीं की गई।आरोप है कि 09 मई 2026 को अवर अभियंता ओम प्रकाश ने उन्हें धमकी दी कि उनका स्थानांतरण झांसी हो गया है। उधार दिए गए रुपये भूल जाओ। थानाध्यक्ष कप्तानगंज ने बताया कि तहरीर के आधार पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, अवर अभियंता और अशोक यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। झांसी में तैनात अवर अभियंता ओमप्रकाश के बारे में पता चला है कि वह मूल रूप से गोरखपुर के छतधारी 25/3 सी शुगर कॉलोनी कूड़ाघाट के रहने वाले हैं। उनकी वर्तमान तैनाती केन बेतवा लिंक नहर निर्माण खंड-दो झांसी उपखंड प्रथम में है।कोट ::: भाजपा नेता की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सत्यता की जांच पड़ताल की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - श्यामकांत, एएसपी।