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रुपये के लेनदेन के विवाद में 19 नवंबर को कारोबारी राजीव पांडेय का पुराना डाकखाना चौराहे से अपहरण कर लिया गया था। आरोपी उन्हें कार में बैठाकर हाईवे की ओर ले गए और रास्ते में बेरहमी से पीटा। मरणासन्न हालत में उन्हें 22 किलोमीटर दूर रुधौली थाना क्षेत्र के कोहरा गांव के पास सड़क किनारे फेंक दिया था।पुलिस अधिकारियों की सक्रियता के बाद 21 नवंबर को नगर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी मुख्य आरोपी ओम मिश्रा (24) को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ में उसने घटना में शामिल चार अन्य आरोपियों के नाम बताए थे। इनमें संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल क्षेत्र के भंडारे टोला निवासी अभिषेक उर्फ मुन्ना लाल, महराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के नरकटहा निवासी रितेश यादव और सुधांशु यादव व मुन्ना प्रजापति शामिल हैं।पुलिस के अनुसार, फरार आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। उनकी तलाश में टीमें महराजगंज, संतकबीरनगर और गोरखपुर में दबिश दे रही हैं। शहर कोतवाल बृजानंद सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।18 लाख रुपये की देनदारी बना अपहरण की वजहपुलिस के मुताबिक, कारोबारी राजीव पांडेय ने मुख्य आरोपी ओम मिश्रा के माध्यम से एक जमीन की बिक्री कराई थी। इस सौदे में कमीशन के 18 लाख रुपये ओम पर बकाया थे। रुपये नहीं देने पड़ें, इसलिए उसने कारोबारी को रास्ते से हटाने की साजिश रची। योजना के तहत 19 नवंबर को ओम कारोबारी की दुकान पर पहुंचा और एक लाख रुपये दिए। साथ ही उसी दिन शाम सात बजे शेष 17 लाख रुपये देने का भरोसा दिलाया। इसके बाद उसने फोन कर राजीव को पुराना डाकखाना चौराहे पर बुलाया। रुपये देने के बहाने उन्हें सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट वाली स्विफ्ट डिजायर कार में बैठा लिया। कार में पहले से चार अन्य लोग मौजूद थे। इसके बाद सभी अमहट पुल के रास्ते बस्ती-बांसी मार्ग की ओर बढ़े और रास्ते में कारोबारी को बेरहमी से पीटकर मरणासन्न कर दिया।कोटकारोबारी के अपहरण मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली गई है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।-श्यामकांत, एएसपी