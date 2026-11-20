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बैठक में पूर्व कार्यवृत्त पर चर्चा के दौरान नलकूप खंड के अधिकारियों से नहरों के रोस्टर, माइनरों और रजवाहों पर कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक का संचालन कर रहे सहायक अभियंता सरयू नहर खंड-चार अजय कुमार ने बताया कि सभी माइनरों और 11 रजवाहों पर काम चल रहा है। गोंडा खंड में किमी 0.00 से 700 मीटर तक कार्य की रूपरेखा तैयार की गई है।सहायक अभियंता नलकूप राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिले में कुल 668 नलकूप स्थापित हैं। वर्तमान में कोई भी नलकूप यांत्रिक या विद्युत दोष के कारण बंद नहीं है। 32 मोटर पहले से रिजर्व रखी गई हैं, ताकि किसी नलकूप की मोटर खराब होने पर तत्काल बदली जा सके। इस पर उपाध्यक्ष ने तीन दिन के भीतर आदर्श नलकूपों की सूची बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।सिंचाई विभाग में संचालित योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 7200 निशुल्क बोरिंग के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 3045 बोरिंग कराई जा चुकी हैं। इसके अलावा 3050 बोरिंग के लिए लाभार्थियों का चयन किया गया है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। एडीएओ कृषि अंबिकेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिले को 25063 मीट्रिक टन यूरिया, 6403 मीट्रिक टन डीएपी, 7500 मीट्रिक टन एनपी और 22663 मीट्रिक टन एसएसपी प्राप्त हुआ है।समितियों के माध्यम से किसानों को उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। सीवीओ डॉ. अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि किसानों के लिए नंद बाबा गोसंवर्धन योजना, मुख्यमंत्री गोसंवर्धन योजना और मिनी नंदनी पशुपालन योजना संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही पशुओं का टीकाकरण भी कराया जा रहा है। पात्र किसानों का चयन कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बैठक में विधायक प्रतिनिधि हर्रैया पं. सरोज मिश्र, कप्तानगंज के गुलाब चंद सोनकर, सदर के मोहम्मद सलीम, रुधौली के प्रतिनिधि कुलदीप मौर्य सहित राजकुमार गौड़, संजय दीपक, सुजीत गुप्ता, नरेंद्र कुमार, अभिषेक दूबे, आदित्य कुमार, दुर्गेश श्रीवास्तव और वीर बहादुर सिंह मौजूद रहे।