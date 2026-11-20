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लंबित विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण कराने और अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया। डीआईजी ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ संगीन अपराध, महिला अपराध, एससी-एसटी और पॉक्सो एक्ट के मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए कहा।साइबर ठगी के मामलों में अधिक से अधिक धनराशि होल्ड कराने और ठगी में इस्तेमाल मोबाइल व आईएमईआई नंबर ब्लॉक कराने के निर्देश दिए। स्कूल-कॉलेजों में मिशन शक्ति के माध्यम से साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया।उन्होंने भूमि विवाद के मामलों में निरोधात्मक कार्रवाई करने, अपहृतों और गुमशुदा लोगों की शत-प्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित करने तथा 45 दिन से अधिक लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कराने को कहा। मुख्यमंत्री जनता दर्शन, आईजीआरएस, पब्लिक ग्रीवांस रिव्यू पोर्टल समेत अन्य माध्यमों से प्राप्त जनशिकायतों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।